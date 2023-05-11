Шубкина Татьяна Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти22.05.1825 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Смерть
22.05.1825 ст.
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-59 (ГАТО, г. Томск). Лист 638 на ФС (лист 145 оборот в книге). 22.05.1825г. Умерла д. Елбанской крестьянина Прокопья Шубкина дочь Татьяна в возрасте 16 лет от горячки. https://www.familysearc... Показать все