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Шубкина Татьяна Прокопьева

Место рождения

Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

22.05.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шубкин Прокопей Егоров

Мать: Шубкина Оксинья / Ксения Петрова

Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
22.05.1825 ст.
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-59 (ГАТО, г. Томск). Лист 638 на ФС (лист 145 оборот в книге). 22.05.1825г. Умерла д. Елбанской крестьянина Прокопья Шубкина дочь Татьяна в возрасте 16 лет от горячки. https://www.familysearc... Показать все
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