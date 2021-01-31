Алексеев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1960

Дата смерти

31.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1986

Сын: Алексеев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1987

Сын: Алексеев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Нина Ивановна

Смерть
31.01.2021