Алексеев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1960
Дата смерти31.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1986
Сын: Алексеев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1987
Сын: Алексеев Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Нина Ивановна
Смерть
31.01.2021