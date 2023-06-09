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Алексеев Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1987

Отец: Алексеев Николай Николаевич

Мать: Алексеева (Мошкина) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
15.06.2011

Дочь: Алексеева Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
26.02.2014

Дочь: Алексеева Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
24.02.2019

Дочь: Алексеева Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна

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