Алексеев Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.2011
Дочь: Алексеева Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
26.02.2014
Дочь: Алексеева Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
24.02.2019
Дочь: Алексеева Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна