Иван Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Исидоров

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Место рождения

г.Смоленск

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Смоленск
Бракосочетание
29.01.1825

Жена: Устиния Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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