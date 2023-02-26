Иван Исидоров
Место рожденияг.Смоленск
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Смоленск
Бракосочетание
29.01.1825
Жена: Устиния Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно