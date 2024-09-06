Пожитков Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожитков Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Тимофей

Мать: не указана

Благословение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пожиткова) Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
05.10.1882 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/123
Восприемник
10.09.1888 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
возможно https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/80
Смерть
Неизвестно

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