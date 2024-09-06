Пожитков Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Тимофей
Мать: не указана
Благословение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пожиткова) Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
05.10.1882 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/123
Восприемник
10.09.1888 ст.
возможно https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/80
Смерть
Неизвестно