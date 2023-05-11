Головерда Петр Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головерда Онуфрий Яковлевич
Мать: Головерда Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головерда Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
г. Одесса, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вакулина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Вакулина Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно