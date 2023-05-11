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Головерда Петр Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головерда Онуфрий Яковлевич

Мать: Головерда Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головерда Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

г. Одесса, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакулина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Вакулина Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно