Кувшиновъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшиновъ Василий

Кувшиновъ Василий

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

18.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кувшиновъ Ларионъ

Мать: Кувшинова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кривенкова Елизавета

Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1836

Дочь: Кувшинова Мавра

Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1837

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1840

Дочь: Севастьянова Федосья

Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1843

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1845

Дочь: Кувшинова Стефанида

Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Агрофена

Смерть
18.07.1879
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Удушьемъ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close