Кувшиновъ Василий
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти18.07.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кувшиновъ Ларионъ
Мать: Кувшинова Стефанида
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кривенкова Елизавета
Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена
Рождение ребёнка
26.04.1836
Дочь: Кувшинова Мавра
Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена
Рождение ребёнка
13.09.1837
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена
Рождение ребёнка
02.06.1840
Дочь: Севастьянова Федосья
Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена
Рождение ребёнка
17.02.1843
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена
Рождение ребёнка
08.11.1845
Дочь: Кувшинова Стефанида
Мать ребёнка: Кувшинова Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Агрофена
Смерть
18.07.1879
Причина смерти: Удушьемъ