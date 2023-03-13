Кувшинова Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова Стефанида

Кувшинова Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евгенья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Рождение ребёнка
23.12.1800

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1802

Сын: Кувшиновъ Гаврила

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.03.1808

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1810

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Ларионъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close