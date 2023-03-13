Кувшинова Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евгенья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
23.12.1800
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
17.07.1802
Сын: Кувшиновъ Гаврила
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.03.1808
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
22.03.1810
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Ларионъ