(Кувшинова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кувшинова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1808

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1808

Отец: Кувшиновъ Ларионъ

Мать: Кувшинова Стефанида

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