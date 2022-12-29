Воробьева Валентина Андреевна
Место рожденияБашкирская АССР, город Давлеканово
Дата рождения27.07.1936
Дата смерти29.12.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Отец: Воробьев Андрей
Мать: не указана
Башкирская АССР, город Давлеканово
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Потапов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Потапов Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
23.10.1967
Сын: Потапов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Потапов Владимир Гаврилович
Смерть
29.12.2022