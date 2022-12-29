Воробьева Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Валентина Андреевна

Место рождения

Башкирская АССР, город Давлеканово

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

29.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: Воробьев Андрей

Мать: не указана

Башкирская АССР, город Давлеканово
Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Потапов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Потапов Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
23.10.1967

Сын: Потапов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Потапов Владимир Гаврилович

Смерть
29.12.2022
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