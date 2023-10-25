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Потапов Владимир Гаврилович

Место рождения

Башкирская АССР, город Давлеканово

Дата рождения

07.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935

Отец: Потапов Гаврила Макарович

Мать: Потапова Клавдия

Башкирская АССР, город Давлеканово
Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Потапов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
23.10.1967

Сын: Потапов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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