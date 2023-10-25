Потапов Владимир Гаврилович
Место рожденияБашкирская АССР, город Давлеканово
Дата рождения07.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935
Отец: Потапов Гаврила Макарович
Мать: Потапова Клавдия
Башкирская АССР, город Давлеканово
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Потапов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1967
Сын: Потапов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Воробьева Валентина Андреевна
Смерть
Неизвестно