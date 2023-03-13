Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

До 1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Сошникова Ирина

Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1756

Сын: Варворкинъ Мокей

Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Варворкинъ Илья

Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Варворкинъ Сергей

Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Варворкинъ Максимъ

Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варворкинъ Яковъ

Смерть
До 1766
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