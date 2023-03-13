Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиДо 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Сошникова Ирина
Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Варворкинъ Мокей
Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Варворкинъ Илья
Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Варворкинъ Сергей
Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Варворкинъ Максимъ
Отец ребёнка: Варворкинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варворкинъ Яковъ
Смерть
До 1766