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Варворкинъ Илья
Варворкинъ Илья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Варворкинъ Яковъ
1724 г.р.
Мать
Акулина Васильева
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Варворкинъ Яковъ
Мать:
Акулина Васильева
Смерть
Неизвестно
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