Тараканова (Зеленкова) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Зеленкова) Надежда Степановна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

02.08.1936

Дата смерти

06.01.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1936

Отец: Зеленков Степан Иванович

Мать: Зеленкова Анастасия Михайловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2022
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