Зеленков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1936
Дочь: Тараканова Надежда Степановна
Мать ребёнка: Зеленкова Анастасия Михайловна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно