Зеленков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленков Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1936

Дочь: Тараканова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Зеленкова Анастасия Михайловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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