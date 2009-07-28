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Михайлов Ярослав Юрьевич
Михайлов Ярослав Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Юрий Владимирович
Мать
Михайлова (Платонова) Анастасия Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2009
Отец:
Михайлов Юрий Владимирович
Мать:
Михайлова Анастасия Алексеевна
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