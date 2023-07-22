Михайлов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Юрий Владимирович

Михайлов Юрий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.2009

Сын: Михайлов Ярослав Юрьевич

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.2012

Сын: Михайлов Клим Юрьевич

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.2020

Дочь: Михайлова Ангелина Юрьевна

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анастасия Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close