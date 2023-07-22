Михайлов Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.2009
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.2012
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.2020
Дочь: Михайлова Ангелина Юрьевна
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно