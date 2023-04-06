Фоминых Агафья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых Агафья Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Фоминых Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Фоминых Семен Андреевич

Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1912 ст.

Дочь: Дарья (Тося) Андреевна

Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминых Яков Андреевич

Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминых Парфений Андреевич

Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминых Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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