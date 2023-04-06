Фоминых Агафья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1912 ст.
Дочь: Дарья (Тося) Андреевна
Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич
Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоминых Парфений Андреевич
Отец ребёнка: Фоминых Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно