Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сытин Григорий Мокеев

Отец ребёнка: Мокей Павлов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина Мокеева

Отец ребёнка: Мокей Павлов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Мокеева

Отец ребёнка: Мокей Павлов

Смерть
Неизвестно
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