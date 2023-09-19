Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Мокей Павлов
Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акулина Мокеева
Отец ребёнка: Мокей Павлов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Мокеева
Отец ребёнка: Мокей Павлов
Смерть
Неизвестно