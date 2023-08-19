(Барабаш) Домникия Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барабаш) Домникия Капитоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.01.1868

Дата смерти

02.01.1969

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
01.01.1868

Отец: Барабаш Капитон Ильич

Мать: Барабаш Ирина Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-138,зап.-1
Смерть
02.01.1969
Причина смерти: Болезнь-от кашля | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-194,зап.-1