(Барабаш) Домникия Капитоновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1868
Дата смерти02.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868
Отец: Барабаш Капитон Ильич
Мать: Барабаш Ирина Ильинична
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-138,зап.-1
Смерть
02.01.1969
Причина смерти: Болезнь-от кашля | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-194,зап.-1