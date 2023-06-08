Ковалев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1945
Дата смертиОколо 1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1945
Отец: Ковалев Андрей
Мать: ?
Бракосочетание
1972
Жена: Ковалева Людмила
Рождение ребёнка
25.08.1973
Дочь: Овчинникова Татьяна
Мать ребёнка: Ковалева Людмила
Рождение ребёнка
20.08.1978
Сын: Ковалев Евгений
Мать ребёнка: Ковалева Людмила
Развод
1982
Жена: Ковалева Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
Энергетик
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
Около 1994
Причина смерти: Убийство