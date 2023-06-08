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Ковалев Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1945

Дата смерти

Около 1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1945

Отец: Ковалев Андрей

Мать: ?

Бракосочетание
1972

Жена: Ковалева Людмила

Рождение ребёнка
25.08.1973

Дочь: Овчинникова Татьяна

Мать ребёнка: Ковалева Людмила

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.1978

Сын: Ковалев Евгений

Мать ребёнка: Ковалева Людмила

Развод
1982

Жена: Ковалева Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
Энергетик
Образование
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Высшее
Смерть
Около 1994
Причина смерти: Убийство