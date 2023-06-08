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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1945

Сын: Ковалев Валерий

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Василий

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Федор

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Павел

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Александр

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Олег

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Иннокентий

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Ковалев Андрей