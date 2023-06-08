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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1945
Сын: Ковалев Валерий
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Василий
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Федор
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Павел
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Александр
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Олег
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Иннокентий
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Ковалев Андрей