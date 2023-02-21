Семакина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1816 г.р.
С 1819 по 1820 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1816

Сын: Семакин Сергей

Отец ребёнка: Семакин Леонтий

Рождение ребёнка
С 1819 по 1820

Сын: Семакин Егор

Отец ребёнка: Семакин Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Леонтий

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