Семакина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1816
Сын: Семакин Сергей
Отец ребёнка: Семакин Леонтий
Рождение ребёнка
С 1819 по 1820
Сын: Семакин Егор
Отец ребёнка: Семакин Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Леонтий