Семакин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1816

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1816

Отец: Семакин Леонтий

Мать: Семакина Мария

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