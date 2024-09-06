Корольков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корольков Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Королькова) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Королькова) Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Королькова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Королькова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Королькова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Королькова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Королькова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королькова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая жена
Смерть
Неизвестно