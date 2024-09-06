Корольков Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корольков Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корольков Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Королькова) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Королькова) Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Королькова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Королькова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Королькова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Королькова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Королькова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая жена

Смерть
Неизвестно

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