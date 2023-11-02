Гончарова Нионина Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Нионина Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1935

Отец: Гончаров Моисей

Мать: Гончарова Фана

Рождение ребёнка
01.02.1955

Дочь: Симоненко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Симоненко Иван Семёнович

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Симоненко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Симоненко Иван Семёнович

Рождение ребёнка
13.08.1965

Дочь: Симоненко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Симоненко Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко Иван Семёнович

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