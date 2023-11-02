Гончарова Нионина Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1935
Отец: Гончаров Моисей
Мать: Гончарова Фана
Рождение ребёнка
01.02.1955
Дочь: Симоненко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Симоненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Симоненко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Симоненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
13.08.1965
Дочь: Симоненко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Симоненко Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно