Симоненко Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1934
Отец: не указан
Мать: Щевцова Нионила
Рождение ребёнка
01.02.1955
Дочь: Симоненко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Нионина Моисеева
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Симоненко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Гончарова Нионина Моисеева
Рождение ребёнка
13.08.1965
Дочь: Симоненко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Нионина Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно