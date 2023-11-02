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Симоненко Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1934

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1934

Отец: не указан

Мать: Щевцова Нионила

Рождение ребёнка
01.02.1955

Дочь: Симоненко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Нионина Моисеева

Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Симоненко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Нионина Моисеева

Рождение ребёнка
13.08.1965

Дочь: Симоненко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Нионина Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Нионина Моисеева

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