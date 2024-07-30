Сиднева Мария Ивановна 23.03.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сиднева Мария Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.03.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1899 ст.

Отец: Сиднев Иван Иванович

Мать: Сиднева (Андронова) Татьяна Ильинична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.03.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянка Ксения Николаевна Сиднева Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Восприемник
25.12.1910 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Сиднева Василия Михайловича
Смерть
Неизвестно

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