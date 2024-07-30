Сиднева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1899 ст.
дата крещения - 23.03.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянка Ксения Николаевна Сиднева Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Восприемник
25.12.1910 ст.
Восприемник у Сиднева Василия Михайловича
Смерть
Неизвестно