Давыдова (Протасьева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Протасьева) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1898

Сын: Давыдов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1901

Сын: Давыдов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1902

Дочь: Давыдова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
?.09.1906

Сын: Давыдов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Владимир Васильевич

Смерть
1963
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