Давыдова (Протасьева) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1898
Сын: Давыдов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1901
Сын: Давыдов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1902
Дочь: Давыдова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
?.09.1906
Сын: Давыдов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963