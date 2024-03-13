Hege Ulrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hege Ulrich

Место рождения

Germany

Дата рождения

19.10.1875

Дата смерти

15.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1875

Отец: Hege Jakob

Мать: Hege Elisabeth

Germany
Иммиграция
1892
Место жительства
1900
Hot Springs Township (excl. Paso Robles City), San Luis Obispo, California, USA
Место жительства
1910
Aberdeen, Bingham, Idaho, USA
Место жительства
1920
Wayne, Ohio, USA
Место жительства
1930
Wellington, Lorain, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
704 Spring, Paso Robles, San Luis Obispo, California, USA
Смерть
15.05.1943
San Luis Obispo, California, USA
Похороны
Неизвестно
Pleasant Valley Cemetery, California, USA
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