Hege Ulrich
Место рожденияGermany
Дата рождения19.10.1875
Дата смерти15.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1875
Отец: Hege Jakob
Мать: Hege Elisabeth
Germany
Иммиграция
1892
Место жительства
1900
Hot Springs Township (excl. Paso Robles City), San Luis Obispo, California, USA
Место жительства
1910
Aberdeen, Bingham, Idaho, USA
Место жительства
1920
Wayne, Ohio, USA
Место жительства
1930
Wellington, Lorain, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
704 Spring, Paso Robles, San Luis Obispo, California, USA
Смерть
15.05.1943
San Luis Obispo, California, USA
Похороны
Неизвестно
Pleasant Valley Cemetery, California, USA