Рублева (Чуркина) Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Чуркина) Пелагея Дмитриева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Чуркин Дмитрий Петров

Мать: Чуркина Феодора Савельева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1900

Муж: Рублев Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.04.1902

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Рублев Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1904

Сын: Рублев Иван Иванов

Отец ребёнка: Рублев Иван Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Рублев Иван Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1912

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Рублев Иван Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.07.1914

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Рублев Иван Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1917

Сын: Рублев Сергей Иванов

Отец ребёнка: Рублев Иван Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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