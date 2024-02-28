Рублева (Чуркина) Пелагея Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Чуркин Дмитрий Петров
Бракосочетание
27.10.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.04.1902
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Рублев Иван Александров
Рождение ребёнка
25.05.1904
Сын: Рублев Иван Иванов
Отец ребёнка: Рублев Иван Александров
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Рублев Иван Александров
Рождение ребёнка
25.04.1912
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Рублев Иван Александров
Рождение ребёнка
05.07.1914
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Рублев Иван Александров
Рождение ребёнка
01.07.1917
Сын: Рублев Сергей Иванов
Отец ребёнка: Рублев Иван Александров
Смерть
Неизвестно