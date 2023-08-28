Чуркина Феодора Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Рублева Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
06.07.1887
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
16.02.1890
Дочь: Чуркина Агафия Димитриева
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Мария (Дарья) Дмитриева
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
09.02.1894
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
07.03.1897
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
10.03.1900
Сын: Чуркин Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
18.12.1901
Сын: Чуркин Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
11.08.1904
Дочь: Надежда Дмитриева
Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров
Смерть
Неизвестно