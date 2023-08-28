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Чуркина Феодора Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Рублева Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1887

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1890

Дочь: Чуркина Агафия Димитриева

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1892

Дочь: Мария (Дарья) Дмитриева

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1894

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.03.1897

Сын: Чуркин Павел Димитриев

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1900

Сын: Чуркин Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1901

Сын: Чуркин Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1904

Дочь: Надежда Дмитриева

Отец ребёнка: Чуркин Дмитрий Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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