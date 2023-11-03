Меньшикова Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1846
Сын: Меньшиков Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Меньшиков Филипп Лаврентьевич
Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Меньшикова Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1858
Дочь: Меньшикова Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно