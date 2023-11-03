Меньшикова Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1846

Сын: Меньшиков Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Меньшиков Филипп Лаврентьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Меньшикова Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1858

Дочь: Меньшикова Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Лаврентий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Лаврентий Александрович

Смерть
Неизвестно
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