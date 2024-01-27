Петренко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
24.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
14.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Гавриловна

Смерть
2004
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