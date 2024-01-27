Петренко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1959
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
24.03.1964
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
14.02.1977
Смерть
2004