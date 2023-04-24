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Шаманин Константин Дмитриевич

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Шаманин Дмитрий Иванович

Мать: Шаманина Евдокия Саввична

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
30.01.1850 ст.

Жена: Шаманина Надежда Степановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1851 ст.

Сын: Шаманин Иван Константинович

Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.06.1852 ст.

Сын: Шаманин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Улита Константиновна

Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.01.1855 ст.

Сын: Шаманин Феопент Константинович

Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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