Шаманин Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Место жительства
1838
Бракосочетание
30.01.1850 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1851 ст.
Сын: Шаманин Иван Константинович
Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна
Рождение ребёнка
17.06.1852 ст.
Сын: Шаманин Пётр Константинович
Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Улита Константиновна
Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна
Рождение ребёнка
05.01.1855 ст.
Сын: Шаманин Феопент Константинович
Мать ребёнка: Шаманина Надежда Степановна
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно