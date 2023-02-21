Шаманина Евдокия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Шаманин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Павла Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно