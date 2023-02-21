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Шаманина Евдокия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Шаманин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1819

Муж: Шаманин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Павла Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаманин Дмитрий Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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