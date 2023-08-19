Вздорнова (Сединкина) Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения02.03.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1807
Отец: Сединкин Алексей Артемьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1829
Сын: Сединкин Евтропий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
12.01.1830
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.07.1830
Дочь: Евфросинья Власиева
Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов
Рождение ребёнка
18.08.1831
Дочь: Васса Власиева
Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов
Рождение ребёнка
03.04.1834
Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов
Рождение ребёнка
01.03.1836
Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов
Рождение ребёнка
05.02.1838
Дочь: Агафия Власова
Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов
Рождение ребёнка
17.04.1840
Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно