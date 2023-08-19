Вздорнова (Сединкина) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вздорнова (Сединкина) Евдокия Алексеева

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.03.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1807

Отец: Сединкин Алексей Артемьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1829

Сын: Сединкин Евтропий

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.01.1830

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.07.1830

Дочь: Евфросинья Власиева

Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1831

Дочь: Васса Власиева

Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1834

Сын: Вздорнов Никита Власов

Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1836

Сын: Вздорнов Арсений Власов

Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1838

Дочь: Агафия Власова

Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1840

Сын: Вздорнов Симион Власов

Отец ребёнка: Здорнов Власий Михайлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Здорнов Власий Михайлов

Смерть
Неизвестно