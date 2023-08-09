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Здорнов Власий Михайлов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.02.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1808

Отец: Здорнов Михайло Алексиев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1830

Дочь: Евфросинья Власиева

Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1831

Дочь: Васса Власиева

Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1834

Сын: Вздорнов Никита Власов

Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1836

Сын: Вздорнов Арсений Власов

Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1838

Дочь: Агафия Власова

Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1840

Сын: Вздорнов Симион Власов

Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вздорнова Евдокия Алексеева

Смерть
Неизвестно