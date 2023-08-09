Здорнов Власий Михайлов
Место рождения
Дата рождения08.02.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1808
Отец: Здорнов Михайло Алексиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1830
Дочь: Евфросинья Власиева
Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
18.08.1831
Дочь: Васса Власиева
Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
03.04.1834
Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
01.03.1836
Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
05.02.1838
Дочь: Агафия Власова
Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
17.04.1840
Мать ребёнка: Вздорнова Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно