(Рябова) Анна
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Рябовъ Трофимъ
Мать: Рябова Анисья Денисова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Трофимъ Родионовъ
Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мосей Родионовъ
Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Родионова
Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Родионова
Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Родионовъ
Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионъ Родионовъ