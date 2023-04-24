(Рябова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябова) Анна

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Рябовъ Трофимъ

Мать: Рябова Анисья Денисова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Трофимъ Родионовъ

Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мосей Родионовъ

Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Родионова

Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Родионова

Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Родионовъ

Отец ребёнка: Родионъ Родионовъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионъ Родионовъ

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