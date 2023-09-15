Родионъ Родионовъ
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Родионъ Леонтьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Трофимъ Родионовъ
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мосей Родионовъ
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Родионова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1782
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Родионова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Родионовъ
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна