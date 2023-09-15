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Родионъ Родионовъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Родионъ Леонтьевъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Трофимъ Родионовъ

Мать ребёнка: Анна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мосей Родионовъ

Мать ребёнка: Анна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Родионова

Мать ребёнка: Анна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Федоръ

Мать ребёнка: Анна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Родионова

Мать ребёнка: Анна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Родионовъ

Мать ребёнка: Анна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

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