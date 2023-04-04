Михин Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Михин Петр Иванович

Мать: ?

Смерть
1800
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