Кубекова (Дубовская) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец: Дубовской Иван Никитич - кркстьянин села Камызяк
Бракосочетание
10.01.1892
Жених: Кубеков Петр Федорович - уволенный в запас квартирмейстер 1-го флотского экипажа из крестьян - 28 лет Невеста: Дубовская Елизавета Ивановна - 17 лет Поручители: крестьяне села Камызяк Илья Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно