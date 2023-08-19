Кубекова (Дубовская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубекова (Дубовская) Елизавета Ивановна

Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Дубовской Иван Никитич - кркстьянин села Камызяк
Бракосочетание
10.01.1892

Муж: Кубеков Петр Федорович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Кубеков Петр Федорович - уволенный в запас квартирмейстер 1-го флотского экипажа из крестьян - 28 лет Невеста: Дубовская Елизавета Ивановна - 17 лет Поручители: крестьяне села Камызяк Илья Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно