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Кубеков Петр Федорович

Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.11.1863 ст.

Дата смерти

07.05.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1828 г.р.

Мать

Вычислено 1830 г.р.

Жена

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1863 ст.

Отец: Кубеков Федор Семенович

Мать: Кубекова Мария Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-444-op-1-d-356
Военная служба
С 03.11.1884 по 03.09.1891
Форт-Красная Горка, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
В службу принят 03/11/1894. Определен в 1 флотский экипаж Балтийского флота в 1895 г. новобранцем. 1/05/1895 - матрос 2 статьи 1/01/1896 - матрос 1 статьи 1891 -квартирмейстер 3/09/1891 - уволен в за... Показать все
Бракосочетание
10.01.1892

Жена: Кубекова Елизавета Ивановна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Кубеков Петр Федорович - уволенный в запас квартирмейстер 1-го флотского экипажа из крестьян - 28 лет Невеста: Дубовская Елизавета Ивановна - 17 лет Поручители: крестьяне села Камызяк Илья Федо... Показать все
Смерть
07.05.1906 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Умер от чахотки в возрасте 40 лет
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