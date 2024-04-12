Кубеков Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения03.11.1863 ст.
Дата смерти07.05.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1863 ст.
Отец: Кубеков Федор Семенович
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-444-op-1-d-356
Военная служба
С 03.11.1884 по 03.09.1891
Форт-Красная Горка, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
В службу принят 03/11/1894. Определен в 1 флотский экипаж Балтийского флота в 1895 г. новобранцем. 1/05/1895 - матрос 2 статьи 1/01/1896 - матрос 1 статьи 1891 -квартирмейстер 3/09/1891 - уволен в за... Показать все
Бракосочетание
10.01.1892
Жених: Кубеков Петр Федорович - уволенный в запас квартирмейстер 1-го флотского экипажа из крестьян - 28 лет Невеста: Дубовская Елизавета Ивановна - 17 лет Поручители: крестьяне села Камызяк Илья Федо... Показать все
Смерть
07.05.1906 ст.
Умер от чахотки в возрасте 40 лет