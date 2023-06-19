Марфа Диомидовна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1886 ст.
Муж: Антип Антонович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.01.1886 Иванщины крестьянин Антип Антонович Чермы Марфа Диомидовна по жениху Иванщины крестьянин Иван Афанасьевич Богомолов по жениху Иванщины крестьянин Григорий Матфеевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно