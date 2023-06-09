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Антип Антонович

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
19.01.1886 ст.

Жена: Марфа Диомидовна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.01.1886 Иванщины крестьянин Антип Антонович Чермы Марфа Диомидовна по жениху Иванщины крестьянин Иван Афанасьевич Богомолов по жениху Иванщины крестьянин Григорий Матфеевич ... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.

Дочь: Мария Антиповна

Мать ребёнка: Марфа Диомидовна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 03.03.1891 Иванщины Мария Антиповна Иванщины отец крестьянин Антип Антонович Иванщины мать жена Марфа Диомидовна Байдаково запасной рядовой Федор Иванович Чермы крестьянская д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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