Антип Антонович
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1886 ст.
Жена: Марфа Диомидовна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.01.1886 Иванщины крестьянин Антип Антонович Чермы Марфа Диомидовна по жениху Иванщины крестьянин Иван Афанасьевич Богомолов по жениху Иванщины крестьянин Григорий Матфеевич ... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.
Дочь: Мария Антиповна
Мать ребёнка: Марфа Диомидовна
Афанасьевская церковь 03.03.1891 Иванщины Мария Антиповна Иванщины отец крестьянин Антип Антонович Иванщины мать жена Марфа Диомидовна Байдаково запасной рядовой Федор Иванович Чермы крестьянская д... Показать все
Смерть
Неизвестно