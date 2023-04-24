Пантелеичев Иван Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти08.02.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Пантелеичев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Пантелеичева Ефросинья Михайловна
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1890 ст.
Умер от старости, раскольник ГАНО 504-18-2