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Пантелеичев Иван Данилович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

08.02.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Пантелеичев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пантелеичева Ефросинья Михайловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеичева Ефросинья Михайловна

Смерть
08.02.1890 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Умер от старости, раскольник ГАНО 504-18-2
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