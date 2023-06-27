Устинья Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1788 ст.
Сын: Григорий Феклистов
Отец ребёнка: Феклист Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1800 ст.
Сын: Алексей Феклистов
Отец ребёнка: Феклист Иванов
Рождение ребёнка
28.08.1802 ст.
Дочь: Марфа Феклистова
Отец ребёнка: Феклист Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феклист Иванов
Смерть
Неизвестно