Устинья Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1788 ст.

Сын: Григорий Феклистов

Отец ребёнка: Феклист Иванов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1800 ст.

Сын: Алексей Феклистов

Отец ребёнка: Феклист Иванов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1802 ст.

Дочь: Марфа Феклистова

Отец ребёнка: Феклист Иванов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феклист Иванов

Смерть
Неизвестно