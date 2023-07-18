Минуллина (Сибгатуллина) Гузель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинуллина (Сибгатуллина) Гузель

Минуллина (Сибгатуллина) Гузель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лилия

Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004