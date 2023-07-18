Минуллина (Сибгатуллина) Гузель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1971
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лилия
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004