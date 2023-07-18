(Шарафутдинова) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарафутдинова) Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Минуллина Гузель

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2010