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Смольников Анатолий Александрович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1976

Дочь: Смольникова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Закирова Галина Ахметьяновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1987

Дочь: Смольникова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Закирова Галина Ахметьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Галина Ахметьяновна