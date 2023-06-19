Смольников Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения08.08.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1976
Дочь: Смольникова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Закирова Галина Ахметьяновна
Рождение ребёнка
05.07.1987
Дочь: Смольникова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Закирова Галина Ахметьяновна
Бракосочетание
Неизвестно